К.Фесенко помог "Авеллино" победить в первом полуфинале чемпионата Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. БК "Авеллино" украинского центрового Кирилла Фесенко выиграл первый матч полуфинала чемпионата Италии, сообщает корреспондент УНН.
В первой половине встречи центровой украинской сборной был не слишком активным, отметившись лишь одним слэм-данком. Счет во встрече был ничейным 32:32. Однако К.Фесенко активизировался в заключительном отрезке и выдал еще два слэм-данки, а также успешную атаку из-под кольца, принесло "Авеллино" гостевую победу 80:73.
В итоге капитан украинской сборной в этом матче сыграл 19 минут набрал 9 очков (4/5 двухочковых, 1/2 штрафных), сделал 6 подборов и отдал 1 результативную передачу при 5 потерях и 2 фолах.
Стоит отметить, что в другой серии 1/2 финала победитель "регулярки" "Милан" уступает "Тренто" - 0:1.
Добавим, что в серии 1/4 финала чемпионата Италии К.Фесенка был избран в символическую сборную данной стадии.
Как сообщал УНН, баскетболист М.Пустозвонов стал чемпионом Румынии.