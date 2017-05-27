К.Фесенко допоміг "Авелліно" перемогти у першому півфіналі чемпіонату Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. БК "Авелліно" українського центрового Кирила Фесенка виграв перший матч півфіналу чемпіонату Італії, повідомляє кореспондент УНН.
У першій половині зустрічі центровий української збірної був не надто активним, відзначившись лише одним слем-данком. Рахунок у зустрічі був нічийним 32:32. Проте К.Фесенко активізувався в завершальному відрізку і видав ще два слем-данки, а також успішну атаку з-під кільця, що принесло "Авелліно" гостьову перемогу 80:73.
У підсумку капітан української збірної в цьому матчі відіграв 19 хвилин набрав 9 очок (4/5 двоочкових, 1/2 штрафних), зробив 6 підбирань і віддав 1 результативну передачу при 5 втратах і 2 фолах.
Варто відзначити, що в іншій серії 1/2 фіналу переможець "регулярки" "Мілан" поступається "Тренто" – 0:1.
Додамо, що в серії 1/4 фіналу чемпіонату Італії К.Фесенка було обрано до символічної збірної даної стадії.
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