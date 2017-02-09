К.Бильдт: снятие санкций в обмен на сотрудничество с Москвой является не договоренности, а поражением

К.Бильдт признался, что не является большим сторонником санкций. Ведь в прошлом они очень часто были лишь заменой эффективной политики. Их легко ввести, но трудно реализовать, а также достаточно трудно оценить их эффективность.

Кроме этого, Бильдт отметил, что последствия санкций могут быть долговременными даже после их отмены.

"Однако санкции, которые были введены против России за военную агрессию против Украины, - совсем другое дело", - отметил он.

По его словам, дело не в том, что оценить эффективность этих западных санкций легче, а в том, что они тесно привязаны к четко определенной политической основы. Если их просто снять, эта политическая основа тоже распадется.

К.Бильдт указывает на то, что это не просто санкции, введенные в той или иной страной или стороной. Они были приняты всеми ключевыми правительствами на Западе и время от времени усиленные ими же, поскольку Россия не выполнила своих обязательств.

"Для Запада отдать то, чтобы вознаградить Россию за то, что она и так готова сделать вряд ли благоразумная политики. Это не искусство договоренности, а искусство капитуляции ", - добавил он.