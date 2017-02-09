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К.Більдт: зняття санкцій в обмін на співпрацю з Москвою є не домовленістю, а поразкою

Київ • УНН

 • 9997 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт застеріг Захід від зняття з Росії санкцій, запроваджених за її агресію в Україні, передає УНН з посиланням на The Washington Post.

К.Більдт: зняття санкцій в обмін на співпрацю з Москвою є не домовленістю, а поразкою

К.Більдт зізнався, що не є великим прихильником санкцій. Адже у минулому вони дуже часто були лише заміною ефективної політики. Їх легко запровадити, але важко реалізувати, а також досить важко оцінити їх ефективність.

Окрім цього, Більдт зазначив, що наслідки санкцій можуть бути довготривалими навіть після їх скасування.

“Проте санкції, які були запроваджені проти Росії за військову агресію проти України, — зовсім інша річ”, — зазначив він.

За його словами, справа не в тому, що оцінити ефективність цих західних санкцій легше, а в тому, що вони тісно прив’язані до чітко визначеної політичної основи. Якщо їх просто зняти, ця політична основа теж розпадеться.

К.Більдт вказує на те, що це не просто санкції, запроваджені тією чи іншою країною чи стороною. Вони були ухвалені усіма ключовими урядами на Заході і час від часу посилені ними ж, оскільки Росія не виконала своїх зобов’язань.

“Для Заходу віддати щось, щоб винагородити Росію за те, що вона і так готова зробити навряд чи є розсудливою політикою. Це не мистецтво домовленості, а мистецтво капітуляції”, — додав він.

 

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