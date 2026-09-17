Известный юрист спросил у соратницы Шабунина Дарьи Калинюк, почему она вводит общество в заблуждение, приписывая себе статус адвоката

Соосновательница Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк не имеет статуса адвоката, хотя публично приписывает его себе. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра адвокатов Украины, написал известный юрист, адвокат Олег Шрам, передает УНН.

Он привел скриншоты, из которых следует, что Каленюк повсюду указывает, что является адвокатом.

Дарья Николаевна, расскажите, если найдете время, с каких это пор вы стали адвокатом, потому что в Едином реестре адвокатов Украины почему-то вас не нахожу? К тому же вводить общество в заблуждение, приписывая себе статус, которого у вас нет, как-то не по-европейски, недоброчестно и даже похоже на какое-то мошенничество - подчеркнул Шрам.

Как известно, Дарья Каленюк — соучредительница и исполнительный директор Центра противодействия коррупции. По данным ветерана российско-украинской войны Владимира Бойко, ЦПК освоил за годы полномасштабной войны 188 млн грн. "Шабунин и Каленюк заработали в 2025 году на хищении грантов 51,5 млн грн. 2024 год — 58,5 млн грн. 2023 — 37 млн грн. 2022 — 41 млн грн", — отметил он.