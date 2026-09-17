Відомий юрист запитав у соратниці Шабуніна Дарʼї Каленюк, чому вона вводить в оману суспільство, приписуючи собі статус адвоката

Співзасновниця Центру протидії корупції Дарʼя Каленюк не має статусу адвоката, хоча публічно його собі приписує. Про це свідчать дані Єдиного реєстру адвокатів України, написав відомий юрист, адвокат Олег Шрам, передає УНН.

Він навів скриншоти, з яких випливає, що Каленюк всюди зазначає, що є адвокатом.

Дар’є Миколаївно, розкажіть, якщо знайдете час, відколи це ви стали адвокатом, бо в Єдиному реєстрі адвокатів України вас чомусь не знаходжу? До того ж, вводити в оману суспільство, приписуючи собі статус, якого не маєш, якось не по-європейськи, недоброчесно та навіть схоже на якесь шахрайство - наголосив Шрам.

Як відомо, Дар’я Каленюк – співзасновниця та виконавчий директор Центру протидії корупції. За даними ветерана російсько-української війни Володимира Бойка, ЦПК освоїв за роки повномасштабної війни 188 млн грн. "Шабунін і Каленюк заробили у 2025 році на розкраданні грантів 51,5 млн грн. 2024 рік – 58,5 млн грн. 2023 – 37 млн грн. 2022 – 41 млн грн", – зазначив він.