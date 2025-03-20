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Известный юрист обвинил судей ВАКС в работе на обвинение и зачистке ошибок НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 13199 просмотра

Высший антикорсуд вошел в единый «антикорблок» с НАБУ и САП. Это негативно сказывается на решениях ВАКС, считает доктор юридических наук Николай Мельник.

Известный юрист обвинил судей ВАКС в работе на обвинение и зачистке ошибок НАБУ и САП

Высший антикорсуд "закрывает глаза" на очевидные нарушения закона со стороны других участников антикорблока – НАБУ и САП. Это негативно сказывается на решениях ВАКС, который заинтересован подыгрывать обвинению, – считает доктор юридических наук, профессор Николай Мельник.

Вхождение ВАКС в единый "антикорблок" объективно сказывается на его решениях, ведь он заинтересован в поддержке деятельности других элементов системы для обеспечения общего результата. Отсюда и лояльное отношение к представлениям, ходатайствам, обвинительным актам, с которыми в ВАКС обращаются детективы НАБУ и прокуроры САП, к оценке предоставленных ими суду доказательств, "закрывание глаз" на очевидные нарушения закона и т.п. Во многих случаях создается впечатление, что деятельность ВАКС сводится к тому, чтобы компенсировать огрехи детективов и прокуроров, допущенных ими при проведении процессуальных действий и оформлении процессуальных документов

– написал Мельник.

Он отметил, что наличие единого "антикорблока" ВАКС вместе с НАБУ и САП признают даже ведущие отечественные аналитики, активно поддерживающие их деятельность. В то же время, известные правозащитники и общественные деятели негативно оценивают такое "системное единство", подчеркнул профессор.

"Они отмечают, что ВАКС, "находясь в условиях постоянного давления со стороны НАБУ, САП и определенной части специализированных общественных организаций, вместо надлежащего правого реагирования на такие нарушения фактически "узаконивает" их. Это приводит к сочетанию усилий органов досудебного расследования и суда по обеспечению безальтернативных репрессивных решений, когда суд становится на сторону следствия и обвинения и относится к подозреваемым как к преступникам, хотя их вина не доказана", – констатировал известный юрист.

В свою очередь, сообщил он, НАБУ и САП оказывают давление на ВАКС. Это происходит путем либо инициирования дисциплинарной ответственности судей, не удовлетворяющих их ходатайству, либо посредством масштабных информационных кампаний с освещением событий в соответствующем ракурсе – в день сообщения лицу о подозрении.

"В публичном обращении правозащитников и общественных деятелей отмечается, что одной из системных проблем в деятельности антикоррупционных органов "является назначение виновных еще на этапе досудебного расследования, даже до вручения подозрения. Это сопровождается незаконным и часто манипулятивным разглашением негласных следственных розыскных данных, а также информационными кампаниями, имеющими целью дискредитацию фигурантов уголовного производства", – резюмировал Мельник.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд искажает практику Европейского суда по правам человека. Фактически ВАКС нивелирует как правовую помощь защитников, так и права человека, заявил заслуженный юрист Украины, член правления Ассоциации адвокатов Украины Семен Ханин.

Еврокомиссия отмечала, что Высший антикорсуд становится все более зависимым от НАБУ и САП, систематически нарушающих конституционные права человека. А украинские юристы обвиняли судей Высшего антикоррупционного суда в выполнении задач прокуроров САП и детективов НАБУ. "Судьи ВАКС придерживаются посттоталитарного, постсоветского подхода, когда нужно помочь обвинению – САП и НАБУ, выполнить их задачу", – отмечали они.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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