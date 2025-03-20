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Відомий юрист звинуватив суддів ВАКС у роботі на обвинувачення та зачищенні помилок НАБУ і САП

Київ • УНН

 • 13202 перегляди

Вищий антикорсуд увійшов до єдиного «антикорблоку» з НАБУ та САП. Це негативно позначається на рішеннях ВАКС, вважає доктор юридичних наук Микола Мельник.

Відомий юрист звинуватив суддів ВАКС у роботі на обвинувачення та зачищенні помилок НАБУ і САП

Вищий антикорсуд "закриває очі" на очевидні порушення закону з боку інших учасників антикорблоку – НАБУ та САП. Це негативно позначається на рішеннях ВАКС, який зацікавлений підігрувати обвинуваченню, – вважає доктор юридичних наук, професор Микола Мельник.

Входження ВАКС до єдиного "антикорблоку" об’єктивно позначається на його рішеннях, адже він зацікавлений у підтримці діяльності інших елементів системи для забезпечення спільного результату. Звідси і лояльне ставлення до подань, клопотань, обвинувальних актів, з якими до ВАКС звертаються детективи НАБУ та прокурори САП, до оцінки наданих ними суду доказів, "закривання очей" на очевидні порушення закону тощо. У багатьох випадках складається враження, що діяльність ВАКС зводиться до того, щоб компенсувати огріхи детективів та прокурорів, які вони допустили при проведенні процесуальних дій та оформленні процесуальних документів

– написав Мельник.

Він зазначив, що наявність єдиного "антикорблоку" ВАКС разом із НАБУ та САП визнають навіть провідні вітчизняні аналітики, які активно підтримують їхню діяльність. Разом з тим, відомі ж правозахисники та громадські діячі негативно оцінюють таку "системну єдність", наголосив професор.

"Вони, зазначають, що ВАКС, "перебуваючи в умовах постійного тиску з боку НАБУ, САП та певної частини спеціалізованих громадських організацій, замість належного правого реагування на такі порушення фактично "узаконює" їх. Це призводить до поєднання зусиль органів досудового розслідування та суду для забезпечення безальтернативних репресивних рішень, коли суд стає на бік слідства та обвинувачення і ставиться до підозрюваних як до злочинців, хоча їхня вина не доведена", – констатував відомий юрист.

У свою чергу, повідомив він, НАБУ та САП тиснуть на ВАКС. Це відбувається шляхом або ініціювання дисциплінарної відповідальності суддів, які не задовольняють їхні клопотання, або за допомогою масштабних інформаційних кампаній з висвітленням подій у відповідному ракурсі – у день повідомлення особі про підозру.

"У публічному зверненні правозахисників та громадських діячів наголошується на тому, що однією із системних проблем в діяльності антикорупційних органів "є призначення винних ще на етапі досудового розслідування, навіть до вручення підозри. Це супроводжується незаконним і часто маніпулятивним розголошенням негласних слідчих розшукових даних, а також інформаційними кампаніями, що мають на меті дискредитацію фігурантів кримінального провадження", – підсумував Мельник.

Раніше повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд спотворює практику Європейського суду з прав людини. Фактично ВАКС нівелює як правову допомогу захисників, так і права людини, заявив заслужений юрист України, член правління Асоціації адвокатів України Семен Ханін.

Єврокомісія відзначала, що Вищий антикорсуд стає дедалі більш залежним від НАБУ та САП, які систематичного порушують конституційні права людини. А українські юристи звинувачували суддів Вищого антикорупційного суду у виконанні завдань прокурорів САП та детективів НАБУ. "Судді ВАКС дотримуються посттоталітарного, пострадянського підходу, коли потрібно посприяти обвинуваченню – САП та НАБУ, виконати їхню задачу", – зазначали вони.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Національне антикорупційне бюро України
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