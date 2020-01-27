Израильтянам разрешили ездить в Саудовскую Аравию
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Жители Израиля смогут посещать арабскую страну для религиозного паломничества, а также осуществлять бизнес-поездки. Для этого необходимо получить официальное приглашение и визу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
"Министр внутренних дел Израиля Арье Дери заявил, что израильтянам будет разрешено поехать в Саудовскую Аравию при двух обстоятельствах: по религиозным причинам - паломничество, или до девяти дней по деловым причинам - инвестиции или деловые встречи", - пишут в издании.
Так, для осуществления таких поездок граждане Израиля должны получить официальное приглашение и въездную визу в Саудовскую Аравию.
Сейчас между странами нет официальных дипломатических отношений. Саудовская Аравия также блокирует поставки продукции из Израиля.
Отметим, что согласно закону от 1954 году, израильские власти запрещали своим гражданам путешествовать в Саудовскую Аравию. Впрочем, они ездили туда через третьи страны.
Напомним, Кабмин одобрил постановление о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией.