Кабмін схвалив постанову про військове співробітництво з Саудівською Аравією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив постанову про військове співробітництво України з Саудівською Аравією. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає УНН.
"Уряд прийняв постанову про співробітництво у військовій сфері з Саудівською Аравією", - повідомив Гончаренко.
Нагадаємо, Президент Зеленський узгодив склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва.
Так, відповідно до указу, очолить комісію заступник міністра оборони України, голова Комісії Олександр Поліщук. Заступником голови Комісії призначено заступника міністра закордонних справ України Єгора Божка.