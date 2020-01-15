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Кабмін схвалив постанову про військове співробітництво з Саудівською Аравією

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 січня. УНН. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні схвалив постанову про військове співробітництво України з Саудівською Аравією. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, присутній на засіданні уряду, передає УНН.

"Уряд прийняв постанову про співробітництво у військовій сфері з Саудівською Аравією", - повідомив Гончаренко.

Нагадаємо, Президент Зеленський узгодив склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва.

Так, відповідно до указу, очолить комісію заступник міністра оборони України, голова Комісії Олександр Поліщук. Заступником голови Комісії призначено заступника міністра закордонних справ України Єгора Божка.

Українські Національні Новини

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