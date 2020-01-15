Кабмин принял постановление о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110549 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113150 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111648 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123986 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103974 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107304 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107561 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131774 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130569 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Кабмин принял постановление о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией

Кабмин принял постановление о военном сотрудничестве с Саудовской Аравией

Киев  •  УНН

 • 14574 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление о военном сотрудничестве Украины с Саудовской Аравией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

"Правительство приняло постановление о сотрудничестве в военной сфере с Саудовской Аравией", - сообщил Гончаренко.

Напомним, Президент Зеленский согласовал состав Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества.

Так, согласно указу, возглавит комиссию заместитель министра обороны Украины, председатель Комиссии Александр Полищук. Заместителем председателя Комиссии назначен заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

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