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Ізраїльтянам дозволили їздити до Саудівської Аравії

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Мешканці Ізраїлю зможуть відвідувати арабську країну для релігійного паломництва, а також здійснювати бізнес-поїздки. Для цього необхідно отримати офіційне запрошення та візу. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Jerusalem Post.

Ізраїльтянам дозволили їздити до Саудівської Аравії

"Міністр внутрішніх справ Ізраїлю Ар'є Дері заявив, що ізраїльтянам буде дозволено поїхати до Саудівської Аравії за двох обставин: з релігійних причин - паломництво, або до дев'яти днів з ділових причин - інвестиції чи ділові зустрічі", - пишуть у виданні.

Так, для здійснення таких поїздок громадяни Ізраїлю мають отримати офіційне запрошення та в’їздну візу до Саудівської Аравії.

Наразі між країнами немає офіційних дипломатичних відносин. Саудівська Аравія також блокує поставки продукції з Ізраїлю.

Зазначимо, що згідно з законом від 1954 року, ізраїльська влада забороняла своїм громадянам подорожувати до Саудівської Аравії. Втім, вони їздили туди через треті країни.

Нагадаємо, Кабмін схвалив постанову про військове співробітництво з Саудівською Аравією.

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