Израиль открыл КПП на границе с Газой и зону рыболовства для палестинских суден
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Израиль открыл во вторник грузовой КПП “Керем Шалом” и пограничный переход “Эрез” на границе с сектором Газа, а также восстановил зону рыболовства у побережья анклава для палестинских моряков до шести морских миль (около 11 км). Об этом сообщает газета The Times of Israel, отмечая, что рыболовная зона была упразднена, а переходы были закрыты властями Израиля более двух недель назад после начала ракетных обстрелов израильских городов из сектора 10 мая, пишет УНН.
Детали
По данным газеты, КПП “Керем Шалом” открывается для доставки топлива и гуманитарной помощи в сектор Газа, а переход “Эрез” открыт для прохода по гуманитарным соображениям и для представителей организаций, оказывающих помощь.
“Эти шаги, одобренные политическим руководством (Израиля), обусловлены сохранением стабильности и безопасности”, — говорится в заявлении Управления по координации действий израильского правительства на палестинских территориях при Минобороны еврейского государства.
Контекст
26 апреля Израиль полностью закрыл рыболовство у сектора Газы для палестинских моряков.
В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в прибрежном анклаве, которые на протяжении 11 дней обменивались ударами. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, начавшимися из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.