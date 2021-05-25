Ізраїль відкрив КПП на кордоні з Газою та зону рибальства для палестинських човнів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Ізраїль відкрив у вівторок вантажний КПП “Керем Шалом” і прикордонний перехід “Ерез” на кордоні з сектором Газа, а також відновив зону рибальства біля узбережжя анклаву для палестинських моряків до шести морських миль (близько 11 км). Про це повідомляє газета The Times of Israel, pfзначаючи, що рибальська зона була скасована, а переходи були закриті владою Ізраїлю понад два тижні тому після початку ракетного обстрілу ізраїльських міст з сектора 10 травня, пише УНН.
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За даними газети, КПП “Керем Шалом” відкривається для доставки палива і гуманітарної допомоги в сектор Газа, а перехід “Ерез” відкритий для проходу з гуманітарних міркувань і для представників організацій, які надають допомогу.
“Ці кроки, схвалені політичним керівництвом (Ізраїлю), обумовлені збереженням стабільності і безпеки”, — йдеться в заяві Управління з координації дій ізраїльського уряду на палестинських територіях при Міноборони єврейської держави.
Контекст
26 квітня Ізраїль повністю закрив рибальство біля сектора Гази для палестинських моряків.
У ніч на 21 травня вступив в силу режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупуваннями в прибережному анклаві, які протягом 11 днів обмінювалися ударами. Вони послідували за заворушеннями біля мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що почалися через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків в кварталі Шейх-Джаррах в арабських сімей, які проживають там.