Ізраїль відкрив КПП на кордоні з Газою та зону рибальства для палестинських човнів

Деталі

За даними газети, КПП “Керем Шалом” відкривається для доставки палива і гуманітарної допомоги в сектор Газа, а перехід “Ерез” відкритий для проходу з гуманітарних міркувань і для представників організацій, які надають допомогу.

“Ці кроки, схвалені політичним керівництвом (Ізраїлю), обумовлені збереженням стабільності і безпеки”, — йдеться в заяві Управління з координації дій ізраїльського уряду на палестинських територіях при Міноборони єврейської держави.

Контекст

26 квітня Ізраїль повністю закрив рибальство біля сектора Гази для палестинських моряків.

У ніч на 21 травня вступив в силу режиму припинення вогню між Ізраїлем і палестинськими угрупуваннями в прибережному анклаві, які протягом 11 днів обмінювалися ударами. Вони послідували за заворушеннями біля мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі, що почалися через рішення ізраїльського суду про вилучення будинків в кварталі Шейх-Джаррах в арабських сімей, які проживають там.