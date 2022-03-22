Израиль развернул полевой госпиталь на западе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Израиль открыл полевой госпиталь на западе Украины, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет УНН.
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"Во Львовской области заработал еще один полевой госпиталь для вынужденных переселенцев и местных жителей. Медучреждение развернули израильские специалисты. Более 100 медицинских специалистов вызвались помочь людям в Украине. Иностранные медики будут работать скоординированно с нашими", - сообщил председатель ОГА в Telegram.
Детали
С его слов, если пациент потребует хирургического вмешательства, его будут проводить в помещении местной больницы. Израильские коллеги также планируют обучение для наших врачей.
"Развернуть этот полевой госпиталь было непросто. Но я благодарен Министерству здравоохранения Израиля, Министерству иностранных дел Украины, Фонду Шустермана и еврейской благотворительной организации JDC, что это таки произошло", - добавил Козицкий.
По его словам, госпиталь назвали "Сияющая звезда" - в честь бывшего премьер-министра Израиля Голды Меир, которая родилась в Украине и создала Национальное израильское агентство гуманитарной помощи.
"Наша с Израилем история переплетена. Благодарю за реальную помощь в это время испытаний и верю в то, что вскоре Израиль будет среди тех стран, которые помогут закрыть небо над Украиной", - подытожил он.
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