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Израиль развернул полевой госпиталь на западе Украины

Израиль развернул полевой госпиталь на западе Украины

Киев • УНН

 • 641228 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Израиль открыл полевой госпиталь на западе Украины, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, пишет УНН.

Цитата

"Во Львовской области заработал еще один полевой госпиталь для вынужденных переселенцев и местных жителей. Медучреждение развернули израильские специалисты. Более 100 медицинских специалистов вызвались помочь людям в Украине. Иностранные медики будут работать скоординированно с нашими", - сообщил председатель ОГА в Telegram.

Детали

С его слов, если пациент потребует хирургического вмешательства, его будут проводить в помещении местной больницы. Израильские коллеги также планируют обучение для наших врачей.

"Развернуть этот полевой госпиталь было непросто. Но я благодарен Министерству здравоохранения Израиля, Министерству иностранных дел Украины, Фонду Шустермана и еврейской благотворительной организации JDC, что это таки произошло", - добавил Козицкий.

По его словам, госпиталь назвали "Сияющая звезда" - в честь бывшего премьер-министра Израиля Голды Меир, которая родилась в Украине и создала Национальное израильское агентство гуманитарной помощи.

"Наша с Израилем история переплетена. Благодарю за реальную помощь в это время испытаний и верю в то, что вскоре Израиль будет среди тех стран, которые помогут закрыть небо над Украиной", - подытожил он.

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