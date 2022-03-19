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Ізраїль надіслав Україні чотири броньовані машини швидкої допомоги

Ізраїль надіслав Україні чотири броньовані машини швидкої допомоги

Київ • УНН

 • 157389 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Ізраїль надіслав Україні чотири броньовані машини швидкої допомоги, які дають змогу безпечно вивозити поранених та постраждалих із зони обстрілів, повідомляє ізраїльська та українська преса, пише УНН.

Деталі

Машини будуть доставлені до країни разом із 230 тоннами гуманітарної допомоги, яку ізраїльтяни зібрали для українців.

Раніше Ізраїль уже надіслав Україні польовий шпиталь разом із персоналом, а 14 березня повідомлялося про відправку в Україну 85 тисяч тактичних аптечок.

Будь-яких озброєнь Ізраїль Україні не постачає, але одразу після початку війни на сході країни почав надавати допомогу у підготовці медиків. Починаючи з 2015 року, ізраїльські фахівці почали навчати українських лікарів роботі в польових умовах та умовах бою.

Курс навчання, розрахований на місяць, включав прийом поранених, надання невідкладної допомоги, хірургію та травматологію.

Нагадаємо

Посол Ізраїлю пояснив, чому країна не постачає зброю Україні та не приєднується до санкцій проти Росії.

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