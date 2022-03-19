Израиль направил Украине четыре бронированные машины скорой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Израиль направил Украине четыре бронированные машины скорой помощи, которые позволяют безопасно вывозить раненых и пострадавших из зоны обстрелов, сообщает израильская и украинская пресса, пишет УНН.
Детали
Машины будут доставлены в страну вместе с 230 тоннами гуманитарной помощи, которую израильтяне собрали для украинцев.
Ранее Израиль уже отправил Украине полевой госпиталь вместе с персоналом, а 14 марта сообщалось об отправке в Украину 85 тысяч тактических аптечек.
Любых вооружений Израиль Украине не поставляет, но сразу после начала войны на востоке страны начал оказывать помощь в подготовке медиков. Начиная с 2015 года, израильские специалисты начали обучать украинских врачей работе в полевых условиях и условиях боя.
Курс обучения, рассчитанный на месяц, включал прием раненых, оказание неотложной помощи, хирургию и травматологию.
Напомним
Посол Израиля объяснил, почему страна не поставляет оружие Украине и не присоединяется к санкциям против России.