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Израиль направил Украине четыре бронированные машины скорой помощи

Израиль направил Украине четыре бронированные машины скорой помощи

Киев • УНН

 • 157387 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Израиль направил Украине четыре бронированные машины скорой помощи, которые позволяют безопасно вывозить раненых и пострадавших из зоны обстрелов, сообщает израильская и украинская пресса, пишет УНН.

Детали

Машины будут доставлены в страну вместе с 230 тоннами гуманитарной помощи, которую израильтяне собрали для украинцев.

Ранее Израиль уже отправил Украине полевой госпиталь вместе с персоналом, а 14 марта сообщалось об отправке в Украину 85 тысяч тактических аптечек.

Любых вооружений Израиль Украине не поставляет, но сразу после начала войны на востоке страны начал оказывать помощь в подготовке медиков. Начиная с 2015 года, израильские специалисты начали обучать украинских врачей работе в полевых условиях и условиях боя.

Курс обучения, рассчитанный на месяц, включал прием раненых, оказание неотложной помощи, хирургию и травматологию.

Напомним

Посол Израиля объяснил, почему страна не поставляет оружие Украине и не присоединяется к санкциям против России.

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