Ізраїль розгорнув польовий шпиталь на заході України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Ізраїль відкрив польовий шпиталь на заході України, повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, пише УНН.
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"На Львівщині запрацював ще один польовий шпиталь для вимушених переселенців та місцевих жителів. Медустанову розгорнули ізраїльські фахівці. Понад 100 медичних фахівців зголосилися допомогти людям в Україні. Іноземні медики працюватимуть скоординовано з нашими", - повідомив голова ОДА у Telegram.
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З його слів, якщо пацієнт потребуватиме хірургічного втручання, його будуть проводити у приміщенні місцевої лікарні. Ізраїльські колеги також планують навчання для наших лікарів.
"Розгорнути цей польовий шпиталь було непросто. Але я дякую Міністерству охорони здоров’я Ізраїлю, Міністерству закордонних справ України, Фонду Шустермана та єврейській благодійній організації JDC, що це таки відбулося", - додав Козицький.
За його словами, шпиталь назвали "Блискуча зірка" – на честь колишньої прем’єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр, яка народилася в Україні та створила Національну ізраїльську агенцію гуманітарної допомоги.
"Наша з Ізраїлем історія переплетена. Дякую за реальну допомогу у цей час випробувань і вірю в те, що невдовзі Ізраїль буде серед тих країн, які допоможуть закрити небо над Україною", - підсумував він.
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