Израиль построит газопровод в Европу по дну Средиземного моря
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Ряд стран, а именно Израиль, Кипр, Греция и Италия, достигли соглашения о строительстве самого длинного подводного газопровода в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на израильское издание Globes.
“После двух лет интенсивных дискуссий было достигнуто историческое соглашение между Израилем, Грецией, Италией и Кипром, при поддержке ЕС, в прокладке подводного газопровода, который станет самым длинным в мире”, — сообщается в издании.
Газ будет экспортироваться из Израиля в Европу. Окончательное соглашение будет подписано в феврале 2019 года.
Протяженность газопровода составит более 2 тысяч км. Его проложат по дну Средиземного моря до Кипра, затем на Крит и через Грецию в Италию.
Мощность газопровода составит до 20 млрд кубометров в год. Затраты на его строительство оцениваются в 6 млрд евро. Газопровод должны ввести в эксплуатацию в 2025 году.
Как сообщал УНН, США предложили Европе альтернативу российскому газу. Экспорт израильского природного газа поможет Европе диверсифицировать импорт энергоносителей и ослабить энергозависимость от российского газа.