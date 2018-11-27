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Ізраїль побудує газопровід в Європу по дну Середземного моря

Ізраїль побудує газопровід в Європу по дну Середземного моря

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Ряд країн, а саме Ізраїль, Кіпр, Греція та Італія, досягли угоди щодо будівництва найдовшого підводного газопроводу у світі. Про це повідомляє УНН із посиланням на ізраїльське видання Globes.

“Після двох років інтенсивних дискусій була досягнута історична угода між Ізраїлем, Грецією, Італією та Кіпром, при підтримці ЄС, в прокладанні підводного газопроводу, який стане найдовшим у світі”, — повідомляється у виданні.

Газ буде експортуватися з Ізраїлю в Європу. Остаточна угода буде підписана у лютому 2019 року.

Протяжність газопроводу складатиме понад 2 тисяч км. Його прокладуть по дну Середземного моря до Кіпру, потім до Криту та через Грецію до Італії.

Потужність газопроводу становитиме до 20 млрд кубометрів на рік. Витрати на його будівництво оцінюються 6 млрд євро. Газопровід мають ввести в експлуатацію у 2025 році.

Як повідомляв УНН, США запропонували Європі альтернативу російському газу. Експорт ізраїльського природного газу допоможе Європі диверсифікувати імпорт енергоносіїв та послабити енергозалежність від російського газу.

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