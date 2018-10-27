Израиль обстрелял 80 целей в секторе Газа в ответ на удары со стороны палестинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. ВВС Израиля нанесли удары по 80 целям в секторе Газы в ночь с пятницы на субботу в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинцев. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.
“Десятки боевых самолетов и вертолетов Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа”, — говорится в сообщении.
Согласно представленной пресс-службой информации, среди уничтоженных целей значатся пять военных объектов, два цеха по изготовлению оружия, тренировочная база, “тоннель террористов” и противовоздушный наблюдательный пост.
Ранее сообщалось, что не менее 30 ракет были запущены по территории Израиля со стороны сектора Газа. ВВС Израиля начали наносить авиаудары по объектам палестинских боевиков в анклаве в ответ на ракеты, выпущенные по израильской территории. Как сообщил телеканал Al Mayadeen в субботу, в ходе соответствующих обстрелов были повреждены жилые дома, а также здание индонезийской больницы.