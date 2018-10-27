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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 116877 просмотра

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7 марта, 19:45 • 155338 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148331 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138325 просмотра

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7 марта, 08:52 • 174044 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118152 просмотра

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Израиль обстрелял 80 целей в секторе Газа в ответ на удары со стороны палестинцев

Израиль обстрелял 80 целей в секторе Газа в ответ на удары со стороны палестинцев

Киев  •  УНН

 • 14288 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. ВВС Израиля нанесли удары по 80 целям в секторе Газы в ночь с пятницы на субботу в ответ на ракетный обстрел со стороны палестинцев. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.

“Десятки боевых самолетов и вертолетов Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газа”, — говорится в сообщении.

Согласно представленной пресс-службой информации, среди уничтоженных целей значатся пять военных объектов, два цеха по изготовлению оружия, тренировочная база, “тоннель террористов” и противовоздушный наблюдательный пост.

Ранее сообщалось, что не менее 30 ракет были запущены по территории Израиля со стороны сектора Газа. ВВС Израиля начали наносить авиаудары по объектам палестинских боевиков в анклаве в ответ на ракеты, выпущенные по израильской территории. Как сообщил телеканал Al Mayadeen в субботу, в ходе соответствующих обстрелов были повреждены жилые дома, а также здание индонезийской больницы.

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