З сектора Гази запустили близько 12 ракет по Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Від 10 до 12 ракет було запущено в п’ятницю по території Ізраїлю з боку сектора Гази, декілька вдалося перехопити. Про це повідомила прес-служба армії Ізраїлю, інформує УНН.
“Приблизно 10-12 пусків було зафіксовано з сектора Гази в напрямку Ізраїлю. Система ППО „Залізний купол“ перехопила декілька пусків”, — йдеться в повідомленні.
Раніше в п’ятницю ізраїльська армія тричі інформувала про спрацювання сирен ППО в місті Сдерот і регіональній раді Шаар ха-Негев.
Як повідомляв УНН, ізраїльські силовики заарештували губернатора Східного Єрусалиму Аднана Гейта та командувача районом Єрусалиму в палестинській Генеральній розвідслужбі Джихада Факіха.