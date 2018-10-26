Из сектора Газа запустили около 12 ракет по Израилю
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. От 10 до 12 ракет было запущено в пятницу по территории Израиля со стороны сектора Газа, несколько удалось перехватить. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля, передает УНН.
“Примерно 10-12 пусков было зафиксировано из сектора Газа в направлении Израиля. Система ПВО „Железный купол“ перехватила несколько пусков”, — говорится в сообщении.
Ранее в пятницу израильская армия трижды информировала о срабатывании сирен ПВО в городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев.
Как сообщал УНН, израильские силовики арестовали губернатора Восточного Иерусалима Аднана Гейта и командующего районом Иерусалима в палестинской Генеральной разведслужбе Джихада Факиха.