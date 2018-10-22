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Влада Ізраїлю заарештувала губернатора Східного Єрусалиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Ізраїльські силовики заарештували губернатора Східного Єрусалиму Аднана Гейта та командувача районом Єрусалиму в палестинській Генеральній розвідслужбі Джихада Факіха. Про це повідомляє газета Jerusalem Post із посиланням на ізраїльську поліцію, передає УНН.

Гейт був заарештований у Бейт-Ханіна, арабському кварталі Єрусалиму, Факіха заарештували у населеному пункті Катанна на південь від міста Рамалла. За словами адвоката Гейта Мохаммеда Махмуда, його підзахисний підозрюється в “скоєнні злочину на Західному березі річки Йордан”, не уточнивши, про що саме йде мова.

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Лідер Палестини Махмуд Аббас призначив Гейта губернатором Східного Єрусалиму в серпні 2017 року. За словами джерел газети, Гейт і Факіх були заарештовані через те, що допомагали палестинцям запобігати продажу належних арабам нерухомості в Східному Єрусалимі для ізраїльських організацій.

Як раніше інформував УНН, у вересні Аббас повідомляв, що в Білому домі йому пропонували створити конфедерацію з Йорданією і відмовитися від ідеї незалежної арабської держави. У відповідь палестинський лідер підкреслив, що піде на об’єднання з Йорданією тільки у тому випадку, якщо таке ж рішення прийме Ізраїль.

Президент США Дональд Трамп, обговорюючи цю ідею з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, підкреслював, що вважає принцип створення двох держав кращим рішенням регіонального конфлікту.

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