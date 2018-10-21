Король Йорданії вирішив не продовжувати оренду двох районів країни Ізраїлем

“Ель-Бакура та Ель-Гомар — території Йорданії і залишаться йорданськими”, — сказав король. За словами короля, рішення заборонити оренду районів Ель-Бакура та Ель-Гомар було прийнято виходячи з інтересів Йорданії та її жителів. Абдалла II додав, що вже повідомив ізраїльську сторону про своє рішення.

Дані райони були передані Ізраїлю в оренду на 25 років у рамках мирної угоди між країнами, яка була підписана в 1994 році. Як зазначає видання Jordan Times, 25 жовтня термін оренди закінчується, і уряд Йорданії має вирішити, чи продовжувати його.

Як раніше інформував УНН, на переговорах із врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту представники Білого дому запропонували лідеру Палестини Махмуду Аббасу створити конфедерацію з Йорданією, повідомляє ізраїльський 10-й канал з посиланням на слова самого Аббаса на зустрічі з представниками ізраїльського Кнесету. Інформацію про це підтвердив уряд Йорданії, опублікувавши відповідне повідомлення з відмовою від подібної ідеї.