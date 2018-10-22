Власти Израиля арестовала губернатора Восточного Иерусалима

Гейт был арестован в Бейт-Ханина, арабском квартале Иерусалима, Факиха арестовали в населенном пункте Катанна на юг от города Рамалла. По словам адвоката Гейта Мохаммеда Махмуда, его подзащитный подозревается в "совершении преступления на Западном берегу реки Иордан", не уточнив, о чем именно идет речь.

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Лидер Палестины Махмуд Аббас назначил Гейта губернатором Восточного Иерусалима в августе 2017 года. По словам источников газеты, Гейт и Факих были арестованы за то, что помогали палестинцам предотвращать продаже принадлежащих арабам недвижимости в Восточном Иерусалиме для израильских организаций.

Как ранее информировал УНН, в сентябре Аббас сообщал, что в Белом доме ему предлагали создать конфедерацию с Иорданией и отказаться от идеи независимого арабского государства. В ответ палестинский лидер подчеркнул, что пойдет на объединение с Иорданией только в том случае, если такое же решение примет Израиль.

Президент США Дональд Трамп, обсуждая эту идею с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, подчеркивал, что считает принцип создания двух государств лучшим решением регионального конфликта.