Ізраїль обстріляв 80 цілей у секторі Гази у відповідь на удари з боку палестинців

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. ВПС Ізраїлю завдали ударів по 80 цілях у секторі Гази у ніч з п’ятниці на суботу у відповідь на ракетний обстріл з боку палестинців. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, інформує УНН.