Ізраїль обстріляв 80 цілей у секторі Гази у відповідь на удари з боку палестинців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. ВПС Ізраїлю завдали ударів по 80 цілях у секторі Гази у ніч з п’ятниці на суботу у відповідь на ракетний обстріл з боку палестинців. Про це повідомила прес-служба Армії оборони Ізраїлю, інформує УНН.
“Десятки бойових літаків і вертольотів Армії оборони Ізраїлю атакували об’єкти терористичної організації ХАМАС в секторі Гази”, — йдеться в повідомленні.
Згідно представленої прес-службою інформації, серед знищених цілей значаться п’ять військових об’єктів, два цехи з виготовлення зброї, тренувальна база, “тунель терористів” і протиповітряний спостережний пункт.
Раніше повідомлялося, що не менше 30 ракет було запущено по території Ізраїлю з боку сектора Гази. ВПС Ізраїлю почали наносити авіаудари по об’єктах палестинських бойовиків в анклаві у відповідь на ракети, випущені по ізраїльській території. Як повідомив телеканал Al Mayadeen в суботу, в ході відповідних обстрілів були пошкоджені житлові будинки, а також будівля індонезійської лікарні.