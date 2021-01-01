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Израиль быстрее всех в мире сделал уже более 1 млн прививок от коронавируса

Киев • УНН

 • 17070 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Израиль вакцинировал уже более 1 млн человек от COVID-19, что составляет более 10% всего населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Израиль быстрее всех в мире сделал уже более 1 млн прививок от коронавируса

"Израиль сделал более 1 млн прививок, чтобы преодолеть пандемию... Страна значительно опережает остальной мир, поскольку более 10% населения уже получили первую дозу", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что миллионный израильтянин, получивший вакцину, жил в арабском городе Умм аль-Фам. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это моментом "большого волнения". Арабы составляют около 20% населения Израиля и относительно медленно вакцинируются, что побудило Нетаньяху начать серию визитов в арабских населенных пунктах, впервые за последние годы.

"Нетаньяху сказал, что "для меня важно, чтобы арабская общественность в Израиле быстро сделала прививку", поскольку "это спасает жизни". С этим же сообщением он выступил в центре вакцинации в Тире, другом арабском городе, в четверг. Сейчас еврейский регион значительно опередил другие страны на душу населения, привив 11,55% населения, согласно статистике сайта "Наш мир в данных", который ведет Оксфордский университет. Второе место занимает Бахрейн с 3,45%, за ним следует Великобритания с 1,39% ... США составляет 0,84%", - указано в сообщении.

Напомним, с 27 декабря Израиль ввел третий национальный локдаун для борьбы с нарастающими инфекциями COVID-19.

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