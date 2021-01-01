Ізраїль найшвидше у світі зробив вже понад 1 млн щеплень від коронавірусу

"Ізраїль зробив понад 1 млн щеплень, щоб подолати пандемію… Країна значно випереджає решту світу, оскільки більше 10% населення вже отримали перше дозу", - повідомили у ЗМІ.

Зазначається, що мільйонний ізраїльтянин, який отримав вакцину, мешкав в арабському місті Умм аль-Фам. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху назвав це моментом "великого хвилювання". Араби складають близько 20% населення Ізраїлю і відносно повільно вакцинуються, що спонукало Нетаньяху розпочати серію візитів до арабських населених пунктів, вперше за останні роки.

"Нетаньяху сказав, що "для мене важливо, щоб арабська громадськість в Ізраїлі швидко зробила щеплення", оскільки "це рятує життя". З цим же повідомленням він виступив у центрі вакцинації у Тирі, іншому арабському місті, у четвер. Наразі єврейський регіон значно випередив інші країни на душу населення, прищепивши 11,55% населення, згідно зі статистикою веб-сайту "Наш світ у даних", який веде Оксфордський університет. Друге місце посідає Бахрейн з 3,45%, за ним слідує Велика Британія з 1,39%... США становить 0,84%", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, з 27 грудня Ізраїль запровадив третій національний локдаун для боротьби з наростаючими інфекціями COVID-19.