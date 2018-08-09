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Израиль атаковал 12 объектов боевиков в секторе Газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Армия обороны Израиля атаковала в среду в ответ на ракетный обстрел 12 объектов боевиков на территории сектора Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на армейскую пресс-службу.

Израиль атаковал 12 объектов боевиков в секторе Газа

“Израильские истребители атаковали 12 террористических объектов в секторе Газа, включая завод, который производил бетонные блоки для туннелей, шахту подводного туннеля для атак с моря на побережье и другие военные цели на территории лагерей, включая фабрику по производству частей для ракет и военный комплекс логистики и связи, — говорится в документе. — Удары были нанесены в ответ на запуск ракет по израильской территории и обстрел автомобиля строительной бригады на границе ранее в среду”.

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Военные также положили на правящий в палестинском анклаве с 2007 года радикальное движение ХАМАС “ответственность за все, что происходит на территории сектора Газа”.

Напомним, в среду палестинские радикалы из сектора Газа выпустили восемь ракет по Израилю, две из которых были перехвачены системой ПВО “Железный купол”. По последним данным полиции, по меньшей мере четыре ракеты разорвались на территории израильского города Сдерот, расположенного вплотную к сектору Газа. В результате обстрела ранения получили двое израильтян.

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