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Ізраїль атакував 12 об'єктів бойовиків у секторі Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Армія оборони Ізраїлю атакувала в середу у відповідь на ракетний обстріл 12 об'єктів бойовиків на території сектора Газа. Про це повідомляє УНН з посиланням на армійську прес-службу.

Ізраїль атакував 12 об'єктів бойовиків у секторі Газа

“Ізраїльські винищувачі атакували 12 терористичних об’єктів у секторі Газа, включаючи завод, який виробляв бетонні блоки для тунелів, шахту підводного тунелю для атак із моря на узбережжі та інші військові цілі на території таборів, включаючи фабрику з виробництва частин для ракет і військовий комплекс логістики та зв’язку , - йдеться в документі. — Удари були нанесені у відповідь на запуск ракет по ізраїльській території і обстріл автомобіля будівельної бригади на кордоні раніше в середу”.

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Військові також поклали на правлячий у палестинському анклаві з 2007 року радикальний рух ХАМАС “відповідальність за все, що відбувається на території сектора Газа”.

Нагадаємо, в середу палестинські радикали з сектора Газа випустили вісім ракет по Ізраїлю, дві з яких були перехоплені системою ППО “Залізний купол”. За останніми даними поліції, щонайменше чотири ракети розірвалися на території ізраїльського міста Сдерот, розташованого впритул до сектору Газа. В результаті обстрілу поранення отримали двоє ізраїльтян.

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