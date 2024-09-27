Израиль приказал эвакуировать южные районы Бейрута

Израильская армия приказала эвакуировать южные районы Бейрута. Об этом сообщают ЦАХАЛ, передает УНН.

Детали

По информации, это первый случай, когда Израиль издает приказ об эвакуации на территории Ливана.

Между тем, вечером в пятницу "Хезболла" осуществила ракетный обстрел города на севере Израиля, заявив, что это было ответом на израильские действия для защиты Ливана и его населения. В результате атаки были повреждены дом и автомобиль.

В ответ израильские военные нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Во время удара по Бейруту Израиль пытался ликвидировать лидера «Хезболлы» - СМИ