Ізраїль наказав евакуювати південні райони Бейрута
Київ • УНН
ЦАХАЛ вперше видав наказ про евакуацію на території Лівану. Це сталося після ракетного обстрілу "Хезболлою" міста на півночі Ізраїлю, у відповідь на який ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах на півдні Лівану.
Ізраїльська армія наказала евакуювати південні райони Бейрута. Про це повідомляють ЦАХАЛ, передає УНН.
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За інформацією, це перший випадок, коли Ізраїль видає наказ про евакуацію на території Лівану.
Тим часом, увечері в п'ятницю "Хезболла" здійснила ракетний обстріл міста на півночі Ізраїлю, заявивши, що це було відповіддю на ізраїльські дії для захисту Лівану та його населення. Внаслідок атаки було пошкоджено будинок і автомобіль.
У відповідь ізраїльські військові завдали ударів по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану.
Під час удару по Бейруту Ізраїль намагався ліквідувати лідера "Хезболли"- ЗМІ27.09.24, 20:31 • 21229 переглядiв