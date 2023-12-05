Израиль может заключить новое соглашение о прекращении огня в секторе Газа для освобождения заложников

Правительство Израиля рассмотрит возможность еще одного краткосрочного прекращения огня, если удастся достичь соглашения с ХАМАС о возвращении большего количества из 137 заложников, которые все еще находятся в плену.

Об этом пишет South China Morning Post, передает УНН.

Детали

Согласно заявлению представителя израильского правительства Эйлона Леви, обеспечение освобождения всех захваченных ХАМАС и другими вооруженными группами 7 октября остается целью войны Израиля против боевого формирования. В частности он отметил, что власти Израиля готовы рассмотреть возможность нового прекращения огня для освобождения всех заложников, - это может быть "временная пауза, чтобы вывести их".

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Справка

Во время семидневного перемирия, которое закончилось 1 декабря, ХАМАС вернул 110 из более 240 похищенных лиц. В обмен на это Израиль освободил примерно втрое больше палестинских заключенных.

По данным властей, в Израиле в результате нападения, совершенного 7 октября коммандос ХАМАС, которые проникших из Газы, погибло 1200 человек, преимущественно мирных жителей. По данным Министерства здравоохранения ХАМАС, в результате израильской военной операции погибли почти 16 000 человек.

Напомним

Армия обороны Израиля нацелилась на ХАМАС во время рейдов в Джабалии.

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