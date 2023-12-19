Израиль готов к новому перемирию в Газе в обмен на освобождение заложников - президент Герцог
Киев • УНН
Израиль готов к новому гуманитарному перемирию в Газе, чтобы способствовать освобождению заложников, заявил президент Герцог. Израиль также предлагает увеличить объемы гуманитарной помощи.
Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе в секторе Газа ради освобождения заложников, заявил президент страны Ицхак Герцог, сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Я могу повторить тот факт, что Израиль готов к очередной гуманитарной паузе и дополнительной гуманитарной помощи, чтобы сделать возможным освобождение заложников. Ответственность за это полностью лежит на Синваре и руководстве ХАМАС
Как сообщается, семидневная пауза в прошлом месяце позволила освободить около 105 заложников.
По словам президента, Израиль также согласен на пропуск дополнительной гумпомощи в сектор Газа.
"Объем гуманитарной помощи можно мгновенно утроить", - заявил он, утверждая, что Израиль ежедневно проверяет сотни грузовиков на контрольно-пропускном пункте Нитцана, но агентства ООН и другие партнеры на местах не успевают, в результате чего въезжает лишь от 125 до 100 грузовиков в день.
"Вы можете легко утроить количество грузовиков, если ООН и ее партнеры приложат усилия. Мир должен знать, что в Газу могло бы поступать на десятки тысяч тонн в день больше", - сказал Герцог.
Как отмечает The Times of Israel, ООН опровергла это утверждение, заявив, что израильские бомбардировки очень усложнили безопасную доставку помощи.
Напомним
Два источника в египетских службах безопасности заявили в воскресенье, что Израиль и ХАМАС готовы к восстановлению прекращения огня и освобождению заложников, хотя остаются разногласия относительно того, как это будет реализовано.
Израиль готов к новому перемирию в Газе в обмен на освобождение заложников - президент Герцог
Израиль готов к новому гуманитарному перемирию в Газе, чтобы способствовать освобождению заложников, заявил президент Герцог. Израиль также предлагает увеличить объемы гуманитарной помощи.
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