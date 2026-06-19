Из-за возможных очередей на "Шегинях" автобусам разрешили изменить маршрут на границе с Польшей
Киев • УНН
Перевозчики могут использовать разрешения на регулярные перевозки через пункт пропуска "Шегини" на пунктах "Нижанковичи" и "Смильница". Решение принято из-за ремонта на польской стороне границы, который продлится до конца 2027 года.
Разрешения на рейсы автобусов через "Шегини" из-за возможных очередей разрешили использовать на двух других пунктах пропуска с Польшей, сообщили в Минразвития в пятницу, пишет УНН.
Перевозчики могут использовать разрешения на регулярные перевозки через пункт пропуска "Шегини" на других пунктах пропуска с Польшей – "Нижанковичи" и "Смильница"
Минразвития Украины, Министерство инфраструктуры Польши и Министерство внутренних дел Польши, как сообщается, "договорились о возможности использования разрешений на регулярные международные пассажирские перевозки, оформленных для пункта пропуска "Шегини – Медыка", также на пунктах пропуска "Нижанковичи – Мальховичи" и "Смильница – Кросценко"".
Решение принято в связи с ремонтными работами на польской стороне границы на пункте пропуска "Шегини", которые начались с 15 июня, продлятся до конца 2027 года и могут замедлить оформление автобусов.
"Отныне перевозчики могут использовать такие разрешения фактически на трех пунктах пропуска. Соответствующие настройки уже обновлены в системе еЧерга – так что перевозчики могут бронировать очередь с такими разрешениями еще на два пункта пропуска", - говорится в сообщении.
Это, как ожидается, позволит обеспечить непрерывное выполнение автобусных маршрутов и сократить время ожидания на границе.
Путешественников призывают учесть эти изменения и воспользоваться альтернативными пунктами пропуска при необходимости.
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