Из-за угроз главы кгб беларуси в Киеве эвакуируют две больницы: как отреагировали в СБУ

Сегодня председатель комитета госбезопасности беларуси иван тертель заявил, что бойцы полка Калиновского, батальонов "Волат", "Террор" и "Литвин" якобы готовят планы по вторжению в беларусь и находятся в Киеве. тертель угрожает ударить по больницам Киева, где якобы находятся бойцы полка. В СБУ призывают воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, как проявление информационно-психологических спецопераций, которые играют на руку рф, передает УНН.

СБУ призывает воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, как проявление информационно-психологических спецопераций, играющих на руку рф - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что Украина уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне, и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности. Специальные службы, и представители местной власти реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий и принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы.

Отдельно подчеркиваем: представителям белорусского режима, который полностью сдал свою страну россии, стоит понять простую вещь - люди, которые защищают Украину от оккупантов, являются героями, а не террористами. Потому что настоящие террористы находятся в кремле. И они обязательно получат наказание за все свои преступления. Белорусским властям надо не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором - добавили в СБУ.

Контекст

Сегодня председатель белорусского кгб иван тертель заявил, что бойцы полка Калиновского, батальонов "Волат", "Террор" и "Литвин" якобы готовят планы по вторжению в Беларусь и находятся в Киеве.

"Все эти люди и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени. Среди террористов есть убитые и раненые, их настигнет наказание несмотря на то, что своим логовом они выбрали киевские больницы по адресу Богатырская 30-32, где спрятались за спины больных детей", - заявил руководитель тертеля.

Напомним

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко прокомментировал эвакуацию двух медучреждений. Пока нет ни одного подтверждения, которое бы свидетельствовало, что россия на самом деле собирается атаковать столичные больницы. Однако в условиях постоянных ракетных ударов мы не можем рисковать.

Из-за угрозы российского удара в Киеве начали срочную эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской.