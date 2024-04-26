Из-за угроз главы кгб беларуси в Киеве эвакуируют две больницы: как отреагировали в СБУ
Киев • УНН
Служба безопасности Украины отвергает заявления беларуси о "мифических террористах" в киевских больницах как российскую дезинформацию.
Сегодня председатель комитета госбезопасности беларуси иван тертель заявил, что бойцы полка Калиновского, батальонов "Волат", "Террор" и "Литвин" якобы готовят планы по вторжению в беларусь и находятся в Киеве. тертель угрожает ударить по больницам Киева, где якобы находятся бойцы полка. В СБУ призывают воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, как проявление информационно-психологических спецопераций, которые играют на руку рф, передает УНН.
СБУ призывает воспринимать любые заявления представителей белорусских властей по поводу мифических террористов, которые якобы находятся в украинских больницах, как проявление информационно-психологических спецопераций, играющих на руку рф
В СБУ отмечают, что Украина уже третий год противодействует врагу в полномасштабной войне, и все граждане понимают важность соблюдения правил безопасности. Специальные службы, и представители местной власти реагируют на каждую потенциальную угрозу согласно предусмотренным протоколам действий и принимаются все необходимые меры, чтобы нивелировать любые негативные последствия даже теоретической угрозы.
Отдельно подчеркиваем: представителям белорусского режима, который полностью сдал свою страну россии, стоит понять простую вещь - люди, которые защищают Украину от оккупантов, являются героями, а не террористами. Потому что настоящие террористы находятся в кремле. И они обязательно получат наказание за все свои преступления. Белорусским властям надо не пугать украинцев псевдозаявлениями, а думать о том, как не оказаться на скамье подсудимых в Гааге рядом с кремлевским диктатором
Контекст
Сегодня председатель белорусского кгб иван тертель заявил, что бойцы полка Калиновского, батальонов "Волат", "Террор" и "Литвин" якобы готовят планы по вторжению в Беларусь и находятся в Киеве.
"Все эти люди и их планы нам известны. В борьбе с терроризмом действуем по законам военного времени. Среди террористов есть убитые и раненые, их настигнет наказание несмотря на то, что своим логовом они выбрали киевские больницы по адресу Богатырская 30-32, где спрятались за спины больных детей", - заявил руководитель тертеля.
Напомним
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко прокомментировал эвакуацию двух медучреждений. Пока нет ни одного подтверждения, которое бы свидетельствовало, что россия на самом деле собирается атаковать столичные больницы. Однако в условиях постоянных ракетных ударов мы не можем рисковать.
Из-за угрозы российского удара в Киеве начали срочную эвакуацию двух больниц, одна из которых детская, расположенных на улице Богатырской.
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Из-за угроз главы кгб беларуси в Киеве эвакуируют две больницы: как отреагировали в СБУ
На фронте 79 боевых столкновений, россияне активно штурмуют на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб
В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций
Никакого подтверждения подготовки атак нет, но рисковать не можем: в КГВА прокомментировали эвакуацию двух больниц
Несмотря на санкции США, Индия возобновила закупку российских нефтепродуктов - Reuters
Григорий Козловский: получили награду УЕФА за выдающийся вклад в развитие футбола
Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА
Microsoft спасает фондовый рынок от краха с помощью искусственного интеллекта
В КГГА показали, как происходит срочная эвакуация больниц в Киеве
МККК начал аудит деятельности российского Красного Креста, и обнаружил нарушения
Популярные
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы
Жертвы насилия, совершенного российскими солдатами, в ближайшее время должны получить возмещение - СМИ
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"
Публикации
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты
Восстановление за счет ВСУ
Из-за угроз главы кгб беларуси в Киеве эвакуируют две больницы: как отреагировали в СБУ
Служба безопасности Украины отвергает заявления беларуси о "мифических террористах" в киевских больницах как российскую дезинформацию.
На фронте 79 боевых столкновений, россияне активно штурмуют на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб
За минувшие сутки украинские войска отбили 79 боевых столкновений на разных направлениях фронта, при этом больше всего обстрелов противник совершил на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, нанеся ракетные удары, авиаудары и артиллерийские обстрелы по многочисленным населенным пунктам.
В Херсонской области гражданским запретили посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций
Совет обороны Херсонской области запретил гражданскому населению посещать берега рек и фортификационные сооружения, чтобы защитить их и укрепить обороноспособность региона.
Никакого подтверждения подготовки атак нет, но рисковать не можем: в КГВА прокомментировали эвакуацию двух больниц
Из-за потенциальной ракетной угрозы со стороны россии две больницы в Киеве, включая детскую, эвакуируют в качестве меры предосторожности, несмотря на отсутствие подтвержденных планов таких атак.
Несмотря на санкции США, Индия возобновила закупку российских нефтепродуктов - Reuters
российское судно, контролируемое подсанкционной компанией "Совкомфлот", зашло в индийский порт, чтобы доставить 90 000 тонн мазута компании Reliance Industries.
Григорий Козловский: получили награду УЕФА за выдающийся вклад в развитие футбола
ФК "Рух" отметили бронзовой наградой за выдающиеся достижения в работе с молодыми игроками и успешные проекты развития футбола. ФК "Рух", основателем которого является львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский, получил премию UEFA Grassroots Awards
Днепропетровщина: из-за атаки на Никополь ранены три человека - ОВА
Россияне атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив артиллерию и беспилотники-камикадзе, ранив по меньшей мере трех человек, в том числе 9-летнего мальчика, 18-летнюю девушку и 42-летнего мужчину, а также нанеся ущерб инфраструктуре и жилым домам.
Microsoft спасает фондовый рынок от краха с помощью искусственного интеллекта
Высокие прибыли Microsoft, обусловленные 31% ростом ее подразделения Azure, из которых 7% приходится на искусственный интеллект, а также впечатляющие отчеты Alphabet и Snap, подняли технологический сектор на Уолл-стрит после краха Meta.
В КГГА показали, как происходит срочная эвакуация больниц в Киеве
В Киеве эвакуируют две больницы, в том числе детскую, из-за угрозы возможного ракетного удара. Сейчас из больниц вывозят медиков и пациентов - больных пануют в другие больницы города.
МККК начал аудит деятельности российского Красного Креста, и обнаружил нарушения
Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца провела аудит и создала Наблюдательную группу Правления для оценки обвинений в адрес Российского Красного Креста в нарушениях, включая его отсутствие в оккупированных регионах Украины, кражу имущества Украинского Красного Креста в Крыму и политические заявления должностных лиц, противоречащие гуманитарным принципам.