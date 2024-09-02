Из-за атак рф обесточивало подстанции и потребителей в Харьковской области, отключались линии в еще двух областях - Минэнерго

В результате вражеских обстрелов в Харьковской области произошло обесточивание подстанций и потребителей. Также в Донецкой и Полтавской областях отключались воздушные линии вследствие вражеских атак. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Последствия вражеский обстрелов

Харьковская область: в результате вражеских обстрелов в течение суток произошло обесточивание подстанций и присоединенных к ним бытовых потребителей. Питание частично восстановили, но из-за повторного обстрела потребители снова были обесточены.

Во время обстрела одного из энергообъектов было повреждено оборудование, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Донецкая область: в результате обстрела отключилась воздушная линия. Потребители не обесточивались.

Полтавская область: во время воздушной тревоги краткосрочно выключались воздушные линии. При осмотре на одной из воздушных линий обнаружено повреждение в результате падения БПЛА.

«Ситуация в энергосистеме остается сложной. Из-за масштабных повреждений, нанесенных массированными вражескими атаками, система остается уязвимой. К тому же, российские войска продолжают ежедневные обстрелы энергетической инфраструктуры», - отметили в Минэнерго.

Ситуация на ЗАЭС

«Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14.52 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции», - указали в Минэнерго.

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