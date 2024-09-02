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Через атаки рф знеструмлювало підстанції та споживачів на Харківщині, відключалися лінії у ще двох областях - Міненерго

Через атаки рф знеструмлювало підстанції та споживачів на Харківщині, відключалися лінії у ще двох областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 27925 перегляди

Внаслідок ворожих атак відбулося знеструмлення підстанцій та споживачів у Харківській області. У Донецькій та Полтавській областях пошкоджено повітряні лінії. Ситуація в енергосистемі залишається складною.

Внаслідок ворожих обстрілів у Харківській області відбулося знеструмлення підстанцій та споживачів. Також у Донецькій та Полтавській областях відключалися повітряні лінія інаслідок ворожих атак. Про це повідомили у Міненерго, пише УНН.

Наслідки ворожий обстрілів

Харківська область: внаслідок ворожих обстрілів протягом доби відбулося знеструмлення підстанцій та приєднаних до них побутових споживачів. Живлення частково відновили, але через повторний обстріл споживачів знову було знеструмлено. 

Під час обстрілу одного з енергооб’єктів було пошкоджено обладнання, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Донецька область: внаслідок обстрілу відключилась повітряні лінія. Споживачі не знеструмлювались.

Полтавська область: під час повітряної тривоги короткостроково вимикались повітряні лінії. Під час огляду на одній із повітряних ліній виявлено пошкодження внаслідок падіння БПЛА.

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Через масштабні пошкодження, завдані масованими ворожими атаками, система залишається вразливою. До того ж, російські війська продовжують щоденні обстріли енергетичної інфраструктури", - зазначили у Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14.52 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Споживання електрики знижується, графіки усю добу, без світла 563 населені пункти - Укренерго02.09.24, 11:36 • 29164 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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