Споживання електрики знижується, графіки усю добу, без світла 563 населені пункти - Укренерго

Споживання електроенергії залишається високим, але має тенденцію до зниження. Графіки відключень будуть діяти протягом всієї доби. Заплановано імпорт електрики з 5 сусідніх країн. Через бойові дії та з інших причин знеструмлені 563 населені пункти. Про це повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

Споживання, як повідомляється, лишається високим через утримання спекотної погоди у більшості областей. "Однак, фіксується тенденція до його зниження. Учора, 1 вересня, добовий максисмум споживання був на 3,2% нижчим, ніж попереднього вихідного дня – у суботу, 31 серпня. Сьогодні, станом на 9:30, рівень споживання електроенергії на 3,7% нижчий, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 30 серпня", - ідеться у повідомленні.

"Внаслідок російської масованої повітряної атаки на енергосистему 26 серпня – сьогодні в Україні протягом всієї доби продовжують діяти заходи обмеження споживання", - повідомили в Укренерго.

Імпорт

Протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 11 972 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 788 МВт.

Експорт

Не відбувається і не передбачається.

Знеструмлення

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 563 населені пункти.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Херсонській областях.

З технічних причин знеструмлювались споживачі у Запорізькій, Кіровоградській, Сумській та Чернігівській областях.