Потребление электричества снижается, графики все сутки, без света 563 населенных пункта - Укрэнерго

Потребление электроэнергии остается высоким, но имеет тенденцию к снижению. Графики отключений будут действовать в течение всех суток. Запланирован импорт электричества из 5 соседних стран. Из-за боевых действий и по другим причинам обесточены 563 населенных пункта. Об этом сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

Потребление, как сообщается, остается высоким из-за содержания жаркой погоды в большинстве областей. "Однако, фиксируется тенденция к его снижению. Вчера, 1 сентября, суточный максимум потребления был на 3,2% ниже, чем в предыдущий выходной день - в субботу, 31 августа. Сегодня, по состоянию на 9:30, уровень потребления электроэнергии на 3,7% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 30 августа", - говорится в сообщении.

"Вследствие российской массированной воздушной атаки на энергосистему 26 августа - сегодня в Украине в течение всех суток продолжают действовать меры ограничения потребления", - сообщили в Укрэнерго.

Импорт

В течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 11 972 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 788 МВт.

Экспорт

Не происходит и не предполагается.

Обесточивания

Из-за боевых действий и по другим причинам сегодня утром полностью или частично обесточены 563 населенных пункта.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Херсонской областях.

По техническим причинам обесточивались потребители в Запорожской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях.