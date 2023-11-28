Из Украины запустят новый поезд в Будапешт и Вену

Из Украины с 10 декабря запускают новый железнодорожный маршрут в Будапешт и Вену, пишет УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.

Уже с 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд №143/146 Вена - Чоп - Вена, который на станции "Чоп" будет "подвязан" под удобную пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров - сообщили в УЗ.

Детали

Более того, сообщение на Вену, как указано, станет теперь удобным и для пассажиров рейса №367/368 Луцк - Ровно - Чоп - Ужгород. "Расписания движения разработаны таким образом, что ночную часть путешествия за границу (Киев, Ровно, Луцк, Львов - Чоп) пассажир будет проводить в удобных спальных вагонах Укрзализныци, а дневной сегмент (Чоп - Будапешт - Вена) - в современных сидячих вагонах 1 или 2 класса венгерских железных дорог", - указали в УЗ.

Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе), как отмечается, составит около 2500 грн: то есть почти на 1000 грн дешевле прямого сообщения Киев - Вена вагонами класса "риц". Билеты на внутриукраинский сегмент уже доступны. Но, как указано, есть и временное неудобство, ведь продажа онлайн-билетов в Венгрию и Австрию запустится уже в ближайшие недели.

Напомним

Украина запустит новый график движения поездов с 14 новыми маршрутами.