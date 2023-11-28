Из Украины запустят новый поезд в Будапешт и Вену
Киев • УНН
Укрзализныця объявила об открытии с 10 декабря нового прямого железнодорожного маршрута из Киева в Вену через Будапешт, предусматривающего удобные ночные переезды и более низкие цены на билеты по сравнению с текущими вариантами. Онлайн-продажа билетов на международный сегмент начнется в ближайшие недели
Из Украины с 10 декабря запускают новый железнодорожный маршрут в Будапешт и Вену, пишет УНН со ссылкой на сообщение Укрзализныци.
Уже с 10 декабря начнет курсирование новый прямой поезд №143/146 Вена - Чоп - Вена, который на станции "Чоп" будет "подвязан" под удобную пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров
Детали
Более того, сообщение на Вену, как указано, станет теперь удобным и для пассажиров рейса №367/368 Луцк - Ровно - Чоп - Ужгород. "Расписания движения разработаны таким образом, что ночную часть путешествия за границу (Киев, Ровно, Луцк, Львов - Чоп) пассажир будет проводить в удобных спальных вагонах Укрзализныци, а дневной сегмент (Чоп - Будапешт - Вена) - в современных сидячих вагонах 1 или 2 класса венгерских железных дорог", - указали в УЗ.
Стоимость билета из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе), как отмечается, составит около 2500 грн: то есть почти на 1000 грн дешевле прямого сообщения Киев - Вена вагонами класса "риц". Билеты на внутриукраинский сегмент уже доступны. Но, как указано, есть и временное неудобство, ведь продажа онлайн-билетов в Венгрию и Австрию запустится уже в ближайшие недели.
Напомним
Украина запустит новый график движения поездов с 14 новыми маршрутами.
Из Украины запустят новый поезд в Будапешт и Вену
Укрзализныця объявила об открытии с 10 декабря нового прямого железнодорожного маршрута из Киева в Вену через Будапешт, предусматривающего удобные ночные переезды и более низкие цены на билеты по сравнению с текущими вариантами. Онлайн-продажа билетов на международный сегмент начнется в ближайшие недели
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