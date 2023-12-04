Из Польши во Львов вернули отреставрированную скульптуру Скорбящего Христа
Киев • УНН
Более 400-летняя скульптура Скорбящего Христа, отреставрированная в Польше, вернулась во Львов и будет представлена на музейной выставке в январе 2024 года.
Во Львов из Польши вернули отреставрированную скульптуру Скорбящего Христа из часовни Боимов, которой более 400 лет. В январе 2024 года ее экспонируют в одном из львовских музеев в рамках выставки "То, чего не видно". Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, пишет УНН.
Детали
Скульптуру Скорбящего Христа из часовни Боимов демонтировали в конце 2021 года, поскольку она находилась в аварийном состоянии и нуждалась в реставрации. Фигуру перенесли в мастерскую Тогда планировали отреставрировать скульптуру, однако началась полномасштабная война.
Поэтому было предложено перевезти скульптуру в Варшаву. Перевезли, провели детальные исследования, отреставрировали. Также дополнили утраченные элементы, в частности нимба и тернового венца. Работы финансировал польский фонд "Полоника",
После реставрации, скульптура Скорбящего Христа экспонировалась на выставке в одной из галерей Варшавы. Вскоре скульптуру экспонируют на выставке во Львове. На верхушку часовни Боимов фигуру Скорбящего Христа вернут после реставрации купола.
К сведению
Фигуру Иисуса Христа на куполе семейной усыпальницы Боимов во Львове установили примерно в 1597-1605 годах. К ее созданию присоединился вроцлавский строитель Андрей Бемер - выдающийся скульптор Центрально-Восточной Европы. Памятник является уникальным и имеет большую архитектурную и художественную ценность. В камне под двухметровой скульптурой Христа высечены слова: "Прохожий, остановись и подумай, является ли твое страдание больше моего".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После почти 10 лет судебной волокиты: в Украину вернулось "скифское золото"
Из Польши во Львов вернули отреставрированную скульптуру Скорбящего Христа
Более 400-летняя скульптура Скорбящего Христа, отреставрированная в Польше, вернулась во Львов и будет представлена на музейной выставке в январе 2024 года.
Взрыв в Шевченковском райсуде Киева: суд арестовал офицера и сержанта НГУ
Начальника судебной охраны и его помощника суд признал виновными в нарушении уставных правил караульной службы, что привело к взрыву в Шевченковском районном суде Киева 5 июля; начальник судебной охраны получил 6 месяцев, а его помощник - 2 месяца гауптвахты.
В россии подтвердили гибель замкомандира 14-го армейского корпуса генерала завадского
Высокопоставленные чиновники в россии подтверждают смерть генерала завадского. По неофициальным данным, он погиб, наступив на мину.
С начала большой войны ГБР открыло почти 2000 дел против предателей и коллаборационистов
Государственное бюро расследований (ГБР) начало почти 2 000 уголовных производств за преступления против национальной безопасности Украины с момента полномасштабного российского вторжения. Суды уже приговорили некоторых злоумышленников к лишению свободы, а 647 обвинительных актов были направлены в суд.
ВСП разрешил арест судьи Апелляционного суда Дзюбина: подозревают во взяточничестве
Высший совет правосудия одобрил арест судьи Апелляционного суда Киева Вячеслава Дзюбина, которого вместе с тремя другими судьями подозревают во взяточничестве. Его адвокаты утверждают, что он отсутствовал на заседании в связи с пребыванием на стационарном лечении.
В Кривом Роге сообщили о слышимых звуках взрывов
Сообщалось о взрывах в Кривом Роге, Днепропетровская область, без официальной информации; Военно-воздушные силы предупредили о потенциальной баллистической угрозе в этом регионе.
В оккупированном Крыму прогремели взрывы
В двух районах временно оккупированного Крыма прогремели взрывы, местные сообщают о 4-5 взрывах.
В Одессе задержали мошенников, которые под видом работников СБУ вымогали деньги у призывников
Правоохранители задержали группу злоумышленников, которые под видом работников СБУ и военкомата, требовали деньги у потенциальных призывников, обещая помочь им уклониться от военной службы.
В ГУР не подтвердили ликвидацию оккупантов, причастных к вероятной казни военнопленных
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов не может подтвердить ликвидацию российских оккупантов, которых обвиняют в расстреле украинских военнопленных вблизи Степного Донецкой области.
Украинские дроны для россиян очень большая головная боль - спикер Сухопутных войск
На фронте активно используют дроны-камикадзе.