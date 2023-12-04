Из Польши во Львов вернули отреставрированную скульптуру Скорбящего Христа

Во Львов из Польши вернули отреставрированную скульптуру Скорбящего Христа из часовни Боимов, которой более 400 лет. В январе 2024 года ее экспонируют в одном из львовских музеев в рамках выставки "То, чего не видно". Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, пишет УНН.

Детали

Скульптуру Скорбящего Христа из часовни Боимов демонтировали в конце 2021 года, поскольку она находилась в аварийном состоянии и нуждалась в реставрации. Фигуру перенесли в мастерскую Тогда планировали отреставрировать скульптуру, однако началась полномасштабная война.

Поэтому было предложено перевезти скульптуру в Варшаву. Перевезли, провели детальные исследования, отреставрировали. Также дополнили утраченные элементы, в частности нимба и тернового венца. Работы финансировал польский фонд "Полоника", - говорится в сообщении.

После реставрации, скульптура Скорбящего Христа экспонировалась на выставке в одной из галерей Варшавы. Вскоре скульптуру экспонируют на выставке во Львове. На верхушку часовни Боимов фигуру Скорбящего Христа вернут после реставрации купола.

К сведению

Фигуру Иисуса Христа на куполе семейной усыпальницы Боимов во Львове установили примерно в 1597-1605 годах. К ее созданию присоединился вроцлавский строитель Андрей Бемер - выдающийся скульптор Центрально-Восточной Европы. Памятник является уникальным и имеет большую архитектурную и художественную ценность. В камне под двухметровой скульптурой Христа высечены слова: "Прохожий, остановись и подумай, является ли твое страдание больше моего".

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