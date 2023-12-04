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Из Польши во Львов вернули отреставрированную скульптуру Скорбящего Христа

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 10:58  •  12153 просмотра

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Более 400-летняя скульптура Скорбящего Христа, отреставрированная в Польше, вернулась во Львов и будет представлена на музейной выставке в январе 2024 года.

Во Львов из Польши вернули отреставрированную скульптуру Скорбящего Христа из часовни Боимов, которой более 400 лет. В январе 2024 года ее экспонируют в одном из львовских музеев в рамках выставки "То, чего не видно". Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, пишет УНН.

Детали

Скульптуру Скорбящего Христа из часовни Боимов демонтировали в конце 2021 года, поскольку она находилась в аварийном состоянии и нуждалась в реставрации. Фигуру перенесли в мастерскую Тогда планировали отреставрировать скульптуру, однако началась полномасштабная война.

Поэтому было предложено перевезти скульптуру в Варшаву. Перевезли, провели детальные исследования, отреставрировали. Также дополнили утраченные элементы, в частности нимба и тернового венца. Работы финансировал польский фонд "Полоника",

- говорится в сообщении.

После реставрации, скульптура Скорбящего Христа экспонировалась на выставке  в одной из галерей Варшавы. Вскоре скульптуру экспонируют на выставке во Львове. На верхушку часовни Боимов фигуру Скорбящего Христа вернут после реставрации купола.

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К сведению

Фигуру Иисуса Христа на куполе семейной усыпальницы Боимов во Львове  установили примерно в 1597-1605 годах. К ее созданию присоединился вроцлавский строитель Андрей Бемер - выдающийся скульптор Центрально-Восточной Европы. Памятник является уникальным и имеет большую архитектурную и художественную ценность. В камне под двухметровой скульптурой Христа высечены слова: "Прохожий, остановись и подумай, является ли твое страдание больше моего".

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Ольга Разгон

Ольга Разгон

Культура
З Польщі до Львова повернули відреставровану скульптуру Скорботного Христа
Restored sculpture of the Sorrowful Christ returned to Lviv from Poland
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Из Польши во Львов вернули отреставрированную скульптуру Скорбящего Христа

Более 400-летняя скульптура Скорбящего Христа, отреставрированная в Польше, вернулась во Львов и будет представлена на музейной выставке в январе 2024 года.

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