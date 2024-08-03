С временно оккупированной территории Херсонской области удалось вернуть еще 8 детей в возрасте от 6 до 17 лет, сообщил в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

С временно оккупированной территории Херсонщины удалось вернуть еще 8 детей. Это - 5 девочек и 3 мальчика, в возрасте от 6 до 17 лет. Детей встретили на родной земле, и все ужасы для них уже позади. Сейчас они вместе со своими родителями находятся в безопасности. Получают необходимую медицинскую и психологическую помощь - написал Прокудин в Telegram.

Он поблагодарил благотворительную организацию Save Ukraine за упорную работу по спасению детей.

"Только с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию возвращено уже 162 ребенка из Херсонской области", - сообщил Прокудин.

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