Из Кураховского водохранилища уже вытекло 20 млн кубов воды - ОВА
Киев • УНН
Из Кураховского водохранилища вытекло 20 млн кубометров воды из 55 млн после повреждения дамбы оккупантами. По данным главы Донецкой ОГА, подтопленных населенных пунктов и угрозы для местных жителей нет.
После повреждения оккупантами дамбы Кураховской дамбы, из водохранилища вытекло 20 млн кубов воды из 55 возможных. Об этом рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.
Оккупанты взорвали дамбу Кураховского водохранилища, где находилось 55 млн кубов воды. Уже 20 млн кубов уже вытекли за пределы водохранилища
По его словам, подтопленных населенных пунктов нет. Угрозы для населения, которое заладилось в маленьких поселках тоже нет.
Напомним
11 ноября рф повредила плотину Кураховского водохранилища.