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Из Кураховского водохранилища уже вытекло 20 млн кубов воды - ОВА

Из Кураховского водохранилища уже вытекло 20 млн кубов воды - ОВА

Киев  •  УНН

 • 5982 просмотра

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Из Кураховского водохранилища вытекло 20 млн кубометров воды из 55 млн после повреждения дамбы оккупантами. По данным главы Донецкой ОГА, подтопленных населенных пунктов и угрозы для местных жителей нет.

После повреждения оккупантами дамбы Кураховской дамбы, из водохранилища вытекло 20 млн кубов воды из 55 возможных. Об этом рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.

Оккупанты взорвали дамбу Кураховского водохранилища, где находилось 55 млн кубов воды. Уже 20 млн кубов уже вытекли за пределы водохранилища

- сказал Филашкин. 

По его словам, подтопленных населенных пунктов нет. Угрозы для населения, которое заладилось в маленьких поселках тоже нет.

Напомним 

11 ноября рф повредила плотину Кураховского водохранилища

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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