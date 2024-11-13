Из Кураховского водохранилища уже вытекло 20 млн кубов воды - ОВА

После повреждения оккупантами дамбы Кураховской дамбы, из водохранилища вытекло 20 млн кубов воды из 55 возможных. Об этом рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, передает УНН.

Оккупанты взорвали дамбу Кураховского водохранилища, где находилось 55 млн кубов воды. Уже 20 млн кубов уже вытекли за пределы водохранилища - сказал Филашкин.

По его словам, подтопленных населенных пунктов нет. Угрозы для населения, которое заладилось в маленьких поселках тоже нет.

Напомним

11 ноября рф повредила плотину Кураховского водохранилища.