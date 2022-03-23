Из Бердянска в Запорожье удалось эвакуировать почти 2,5 тысячи мариупольцев

Детали

Сообщается, что всем эвакуированным была оказана необходимая медицинская помощь, еда и помощь в расселении для тех, кто в этом нуждался.

По данным горсовета, люди ехали как централизованно на автобусах, так и на собственном транспорте. Сегодня приехало 338 легковых автомобилей.

Всего было эвакуировано почти 50 тысяч человек, из которых более 36 тысяч обратились за помощью в центры поддержки в Запорожье.

Напомним

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в преддверии заявила о необходимости эвакуировать всех гражданских лиц из Мариуполя.