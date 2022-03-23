Из Бердянска в Запорожье удалось эвакуировать почти 2,5 тысячи мариупольцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Из Бердянска в Запорожье эвакуированы еще 2491 мариупольцев, из которых 570 детей. Об этом сообщил в среду Мариупольский городской совет, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что всем эвакуированным была оказана необходимая медицинская помощь, еда и помощь в расселении для тех, кто в этом нуждался.
По данным горсовета, люди ехали как централизованно на автобусах, так и на собственном транспорте. Сегодня приехало 338 легковых автомобилей.
Всего было эвакуировано почти 50 тысяч человек, из которых более 36 тысяч обратились за помощью в центры поддержки в Запорожье.
Напомним
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в преддверии заявила о необходимости эвакуировать всех гражданских лиц из Мариуполя.