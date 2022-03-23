"Треба евакуювати всіх цивільних з Маріуполя" - віцепрем’єрка Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук в інтерв’ю польському TVP World розповіла про одне з найбільш постраждалих українських міст, які знищує окупант, - про Маріуполь. Вона заявила - евакуація звідти проходить складно, повідомляє УНН.
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"У місті не залишилось інфраструктури, води, тепла, зв’язку, їжі - нічого. Щодня ми намагаємось евакуювати по 3-4 тисячі людей, які йдуть пішки. Деколи їм доводиться долати по 10-20 кілометрів, – повідомила очільниця Мінреінтеграції. – Люди втомлені, голодні, в них немає можливості добре одягтися. Тому наші волонтери і автобуси добираються до цих мирних жителів, забирають їх з вулиці й вивозять до Запоріжжя. Путін майже повністю знищив Маріуполь - необхідно всіх цивільних звідти евакуювати", - наголосила Верещук.
За її словами, є дуже багато випадків, коли окупанти застосовують зброю, стріляючи в біженців, не дозволяють допомогти їм, особливо хворим та знесиленим.