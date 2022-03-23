"Надо эвакуировать всех гражданских из Мариуполя" - вице-премьер Верещук

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"В городе не осталось инфраструктуры, воды, тепла, связи, еды - ничего. Ежедневно мы стараемся эвакуировать по 3-4 тысячи людей, которые идут пешком. Порой им приходится преодолевать по 10-20 километров, - сообщила глава Минреинтеграции. - Люди усталые, голодные, у них нет возможности хорошо одеться. Поэтому наши волонтеры и автобусы добираются до этих мирных жителей, забирают их с улицы и увозят в Запорожье. Путин почти полностью уничтожил Мариуполь - необходимо всех гражданских оттуда эвакуировать", - подчеркнула Верещук.

По ее словам, есть очень много случаев, когда оккупанты применяют оружие, стреляя в беженцев, не позволяют помочь им, особенно больным и обессиленным.