Із Бердянську до Запоріжжя вдалось евакуювати майже 2,5 тисячі маріупольців
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Із Бердянську до Запоріжжя евакуйовано ще 2491 маріупольців, з яких 570 дітей. Про це повідомила у середу Маріупольська міська рада, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що усім евакуйованим була надана необхідна медична допомога, їжа та допомога у розселені для тих, хто цього потребував.
За даними міськради, люди їхали як централізовано на автобусах, так і на власному транспорті. Сьогодні приїхало 338 легкових автомобілів.
Всього було евакуйовано майже 50 тисяч людей, з яких більше 36 тисяч звернулися за допомогою до центрів підтримки у Запоріжжі.
Нагадаємо
Віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук напередодні заявила про необхідність евакуювати всіх цивільних осіб з Маріуполя.