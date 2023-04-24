С 3D-моделями и VR-порталами: в метро открыли выставку о российской пропаганде

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Киев • УНН

 • 4825783 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В вестибюле столичной станции «Золотые ворота» открылась интерактивная просветительская выставка «Настоящие причины войны, или как работает российская пропаганда». Фото поделилась КГГА, пишет УНН.

Детали

Особенность выставки в том, что в ней сочетается знакомый всем формат постеров с новейшими технологиями. При наведении смартфона мобильное приложение edAR активирует и «оживляет» плакаты. Зритель увидит 3D модели, аудио, видео и VR-порталы, которые вместе побуждают к более глубокому исследованию, погружению в тему и лучшему запоминанию данных и фактов.

"Основная цель проекта – это научить людей различать манипуляции и пропаганду, уметь развенчивать фейки, а также научиться медиаграмотности и уметь защитить себя и свою информационную среду", - указывают в КГГА.

Уникальный формат выставки при этом очень прост для организации. Как указано, чтобы ее провести достаточно разместить 30 плакатов и загрузить приложение edAR – и все преимущества 3D, AR и VR опыта могут быть доступны без специальной техники. Кроме того, интерактивные новейшие форматы показывают свою эффективность в развитии медиаграмотности и показывают, как жить в информационной среде в условиях войны.

Выставка имеет сопровождение каждого экспоната на украинском и английском языках, отмечают в КГГА.

Предварительно проведение выставки планируется в Испании, Франции, Словакии, Чехии и в других европейских странах.

Продлится интерактивная выставка с 24 апреля по 24 мая в вестибюле станции «Золотые ворота».

Напомним

В галерее искусств "Лавра" в Киеве открылась выставка «ХРАМ. Украинская самоидентификация» с росписями церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Липовка Киевской области.

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